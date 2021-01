Napoli-Spezia, Italiano dovrà fare a meno di cinque giocatori per la sfida di Coppa Italia

Domani, alle ore 21, Napoli e Spezia si affronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà la seconda volta nel giro di tre settimane che le due squadre si sfidano al Maradona. La prima, in campionato, finì 2-1 per i liguri con gol di Nzola e Pobega.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, proprio Nzola e Pobega sono due dei cinque giocatori che il tecnico Italiano dovrà fare a meno per la sfida di Coppa Italia. Gli altri infortunati sono l’attaccante Piccoli, il difensore Salva Ferrer e Riccardo Saponara. In attacco l’unico giocatore disponibile sarà Galabinov.