Napoli-Spezia, la vincitrice del turno incontrerà l’Atalanta in semifinale!

Si è appena conclusa l’avvincente sfida tra Atalanta e Lazio al Gewwis Stadium di Bergamo, gara disputata per i quarti di Coppa Italia che ha visto come vincitrice per il passaggio del turno la Dea.

I neroazzurri, rimasti in dieci quasi per tutta la durata del secondo tempo a causa dell’espulsione di Palomino al 53′ per un fallo da ultimo uomo su il biancoceleste Lazzari, battono la Lazio per 3-2 con le reti di Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk, mentre per i capitolini ci hanno pensato Muriqi e Acerbi. Inoltre, l’ex Napoli Reina, attuale portiere della Lazio, ha parato il rigore calciato da Zapata, altro ex azzurro, al 67′ negandogli l’occasione del 4-2. L’avversaria dell’Atalanta, dunque, per la semifinale di Coppa Italia sarà la vincente di Napoli-Spezia, match in programma domani.