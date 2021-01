Aveva voluto fortemente il trasferimento di Milik, ora rischia l’esonero: il Marsiglia prende in considerazione Favre come sostituto di Villas-Boas

Inizio burrascoso anche al Marsiglia per Arek Milik, che al suo esordio non ha potuto festeggiare con una vittoria, ma purtroppo con una sconfitta rimediata contro il Monaco. Infatti, l’attaccante rischia di salutare anzitempo anche André Villas-Boas, allenatore del club francese, proprio colui che aveva voluto fortemente il suo arrivo.

Stando a quanto riportato da Telefoot, dopo gli ultimi tre KO rimediati, la dirigenza marsigliese starebbe seriamente pensando a Lucien Favre, sicuramente per la prossima stagione tenendo in considerazione che il portoghese ha il contratto in scadenza ma anche per l’immediato.