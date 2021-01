Chiariello attacca Giuntoli: “Chi ha portato di buono a Napoli? Ha fatto male e l’area tecnica va rifondata da subito”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso del suo editoriale a Radio Punto Nuovo, ha attaccato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“I miei attacchi a Giuntoli risalgono a un anno e mezzo fa, li postai su Twitter, dopo Napoli-Parma 1-2 del 14 dicembre 2019. Io dissi ‘voglio la testa di Giuntoli e la chiederò da qui alla fine della stagione’, argomentando che il direttore sportivo si era fatto sfuggire Veretout e Barella e non sostituì Jorginho con Torreira e che non ha mai saputo imporsi sull’allenatore imponendo delle scelte societarie doverose. Giuntoli in questi anni ha portato a Napoli 48 giocatori per 558,705 milioni di euro. Escludendo i vari Younes, Ounas e Leandrinho, chi ha portato di quelli buoni? Milik? Di Lorenzo e Demme sono buoni giocatori, non fenomeni. Mario Rui? Fabian Ruiz? Meret e Ospina? La promessa Osimhen? Manolas, una delusione? Zielinski, l’eterna promessa? O Hysaj?

Lui non ha portato Hamsik e Lavezzi. Non ha portato Quagliarella, Cavani, Higuain. Non ha portato Callejon e Albiol. Non ha portato, come Bigon, Mertens, Koulibaly, Jorginho e Ghoulam. Ninete di tutto ciò. Lui ha speso 558 milioni e tutt’oggi ci stiamo chiedendo perché spendere tutti quei soldi per Maksimovic. O la bufala Verdi pagato 25 milioni. O Pavoletti pagato 18. Ma parliamo di oggi. Perché avere in rosa Rrahmani con 16 milioni di acquisto e tanti di stipendio se poi non gioca mai. A questo punto si poteva tenere Luperto? Perché prendere Malcuit e poi buttarlo via? E vogliamo parlare di Lobotka? A cosa servono quei 20 milioni tra quota fissa e bonus? Ed Elmas che pesce è? E quindi vogliamo parlare del disastro dell’area tecnica? Perché tale è. Ma non perché Giuntoli non sia una brava persona o un buon direttore sportivo, per me è anche capace. Ma è evidente che a Napoli abbia fatto male.

Non sono convinto che De Laurentiis stia agendo per il meglio. Tra i due c’è una frattura ed è normale. Se De Laurentiis vede Rrahmani che non gioca e Maksimovic che fa schifezze in campo, lui dice ‘perché devo buttare soldi così?’. Se lui vede sprecare gente come Verdi, Pavoletti, Politano, Lobotka ed Elmas e poi ti perdi Veretout, Torreira e Barella è chiaro che è venuto meno il rapporto di fiducia. Ma Giuntoli è un ragazzo in gamba e conviene che i due si siedano e si dicano chiaramente che è venuto meno il rapporto di fiducia. Questo è il mio consiglio. A Gattuso si può dare del tempo, ma l’area tecnica va rifondata da subito”.