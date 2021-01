Chiariello contro Pedullà: “Sei un bravo giornalista ma stai buono e non essere invidioso dei tuoi colleghi”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso del suo editoriale a Radio Punto Nuovo, ha risposto alle accuse rivoltegli da Alfredo Pedullà.

“Ora basta, è arrivato il momento di rispondere al signor Pedullà. È evidente che le critiche erano rivolte a me perché sono stato io domenica, nel mio editoriale, a dire ‘Gattuso si licenzi e De Laurentiis licenzi Giuntoli e Pompilio’.

Punto uno: io le parole le ho dette domenica 24 in tv, sabato 23 ero a Napoli in radio e non a Roma, questa è una bugia. I miei amici dell’InterNapoli mi hanno visto con loro alla Paratina ad assistere all’allenamento di mio figlio sotto la pioggia. Venerdì 22 anche ero a Napoli. Ma forse si riferisce all’8 gennaio, quando per la prima volta in vita mia ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il presidente De Laurentiis. Ma devo chiedere il permesso a voi per parlare mezz’ora con il presidente? O prendo ordine da lui?

Io stimo il giornalista Pedullà. Quel che non capisco è perché lui debba essere rancoroso o invidioso dei suoi colleghi. Tu sei bravo, ma Gianluca Di Marzio è un fuoriclasse. Non puoi rompergli le scatole tutti i giorni, ci fai una brutta figura. Perché se io devo mettermi a competere con Gianni Brera, mi sto zitto. E tu sei un buon giornalista rispetto a un fuoriclasse come Gianluca Di Marzio. Stai buono, impara la tua misura. Essere rancoroso nei confronti dei colleghi non porta a niente.

Tu sei quello che ha detto che Gattuso avrebbe rinnovato, io non l’ho mai detto. Io sono stato l’unico ad avere criticato Gattuso già da dopo la Coppa Italia. Sono stato l’unico ad aver avuto il coraggio di dire che questa squadra non va. Ma quale telecomandato? Ma chi, conoscendomi, può pensare un’idiozia del genere? Per aver scambiato trenta minuti di chiacchiere? De Laurentiis non vuole esonerare Gattuso. Perché non vuole spendere i soldi e perché se Gattuso fa male, anche il Napoli fa male. E non ha un allenatore nella testa. Ma, se la squadra va male, è normale che De Laurentiis faccia sondaggi, è quello che deve fare un presidente avveduto. È chiaro che non può farsi trovare impreparato.

Avete scritto di Mazzarri che non è vero. Si è parlato di Benitez che è probabilissimo. Avete scritto di Allegri, molto probabile. Non penso abbia chiamato anche Sarri. Ma questo è il suo ruolo, lui deve avere un piano B. Il rinnovo del contratto è chiuso nel cassetto, aspetta tempi migliori e si valuta. Qualora dovesse fare male Gattuso, lo sostituirà. Ma lui ha tutto il tempo per recuperare, l’ intenzione di De Laurentiis è di arrivare fino a fine stagione“.