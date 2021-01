Sportitalia – Il rinnovo di Gattuso è impossibile: contattati altri allenatori!

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione in casa Napoli:

“La situazione in casa Napoli è semplice: il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso è ben sotto i minimi termini. Tra i due non ci sono rapporti, la situazione è totalmente compromessa. De Laurentiis non può parlare alla nuora per arrivare alla suocera, deve parlare direttamente col mister e trovare la forza di esonerarlo. Ha anche contattato altri allenatori. In questo rapporto è coinvolto anche Giuntoli. Certo, ci sta avere incidenti di percorso ma sei partite perse sono troppe. I rapporti non ci sono, tanto che il contratto di Gattuso è ancora in mano degli agenti da 15 giorni. Ora il rinnovo è pura fantascienza. Il presidente deve deve avere la forza di esonerare il mister, con cui non ha più dialogo. Il rinnovo a oggi è impossibile”.