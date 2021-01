Ibrahimovic a Lukaku: “Torna alle tue ca***te voodoo, piccolo asino”

Ultimi minuti in campo, dopo una prima frazione di gioco dopotutto tranquilla, il derby si accende di nervosismo. Poco chiaro quanto successo in campo, ma tra Lukaku e Ibrahimovic sono probabilmente volate parole forti. “Bullshit” ha continuato a ripetere lo svedese, mentre il nerazzurro è stato bloccato dai compagni prima di iniziare una feroce rissa.

Dal video è chiaro, Ibrahimovic dice a Lukaku: “Go to your voodoo shit, you little donkey” trad. “Torna alle tue ca**te voodoo, piccolo asino”.

Uno scontro verbale durissimo tra i due, col belga che tra gli insulti ha risposto a Ibra “I f**k you and your wife, you want to speak about my mother?”

