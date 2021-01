FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA – Il Napoli affronterà lo Spezia in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 21:00.

Intorno al Napoli tira aria pesante e una vittoria sarebbe la soluzione migliore per alleggerire un po’ la pressione che aleggia intorno alla squadra. Dopo i 3 punti conquistati contro la Fiorentina, gli azzurri hanno rimediato due sconfitte, una contro la Juventus in occasione della finale di Supercoppa Italiana e la più recente in Serie A contro il Verona. Anche lo Spezia proviene da una sconfitta in Serie A, ma nonostante ciò naviga a testa alta in quanto i risultati della squadra vedono una scia di vittorie interrotte solo dal pareggio contro il Torino in Serie A.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Gattuso dovrebbe torare un sospiro di solievo per quanto riguarda il reparto infortunati e indisponibili. L’unico a non essere in condizione per il match di Coppa Italia dovrebbe essere Fabian Ruiz, a causa della sua positività al Covid. In attacco Mertens ed Osimhen si contendono un posto da titolare, con Politano, Zielinski e Insigne a guardare le spalle. Lozano potrebbe usufruire di un turno di riposo. Demme e Bakayoko a centrocampo. In difesa potrebbe esserci il ritorno di Mario Rui e Manolas.

Italiano, dal canto suo, potrebbe confermare il turnover che aveva attuato per la sfida contro la Roma, o in alternativa potrebbe scegliere di adoperare un numero maggiore di calciatori titolati. In porta Krapikas è in vantaggio, mentre in difesa ci saranno Vignali, Erlic, Chabot e Bastoni. A centrocampi Ricci scalza Agoumé, con Pobega e Maggiore ai lati. Galabinov dovrebbe essere schierato titolare in attacco, a causa dell’infortunio di Piccoli e delle condizioni non ottimali di Nzola. In dubbio Saponara, mentre c’è Verde sulla destra.

Formazioni Napoli Spezia

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Farias.