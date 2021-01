SKY – Llorente sempre più lontano dal Napoli, ma slitta la firma dello spagnolo col nuovo club

Dopo la cessione di Kevin Lasagna al Verona, l‘Udinese ha in mente il colpo Llorente dal Napoli. I due club hanno raggiunto l’accordo ma la firma dello spagnolo probabilmente slitterà a domani. Questo perché gli azzurri devono risolvere alcune pendenze col suo agente. L’Hellas Verona aspetta l’attaccante italiano in serata per poter svolgere al più presto le visite, ma l’Udinese deve ricevere prima l’ok del Napoli per acquistare Llorente.

