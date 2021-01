Critiche al Napoli su Sky: “Squadra discontinua, Fabian una delusione! Manolas e Koulibaly…”

A Sky Calcio Club, gli opinionisti hanno commentato il girone d’andata del Napoli di Gattuso.

Sandro Piccinini ha in parte giustificato i risultati altalenanti della squadra partenopea: “Sta calando il rendimento dei singoli, ma il Napoli ha sempre una partita da recuperare, con una vittoria si porta a -6 dal Milan. Gattuso ha delle attenuanti, ha dovuto fare a meno di Osimhen e Mertens per molto tempo. Inoltre, non ha una rosa di grandissima qualità dal centrocampo in giù” .

Più cinico Luca Marchegiani: “Non è una squadra che dà l’impressione di poter dare sempre la stessa risposta. Dal Napoli ti puoi aspettare una grandissima partita o una brutta prestazione da un momento all’altro. I giocatori non riescono a esprimersi sempre allo stesso modo, come ad esempio Fabian Ruiz”.

Beppe Bergomi invece critica alcuni giocatori in particolare: “Io ho messo Fabian Ruiz tra le delusioni del girone d’andata. Il Napoli ha tra le migliori coppie difensive con Manolas e Koulibaly, ma non si sposano bene, commettono sempre ingenuità e troppi errori“.