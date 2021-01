Oggi Llorente all’Udinese, Setti e Giuntoli a colloquio per parlare di due giocatori del Verona

Capitolo cessioni per il Napoli che continua con Llorente verso l’Udinese, che oggi dovrebbe concludere il trasferimento a titolo gratuito. Mentre per quanto riguarda Kevin Malcuit, bisognerà aspettare probabilmente le ultime ore di mercato. Ieri, invece, la partita con il Verona è stata un’occasione per Giuntoli di parlare con Setti, patron del Verona, in particolare di due giocatori: in primo luogo Zaccagni, su cui il discorso si può spostare a giugno e poi di Barak, centrocampista che piace al Napoli sin dai tempi dell’Udinese. A riportarlo è Il Mattino.

