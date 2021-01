Gattuso, il rinnovo è ormai discorso chiuso: ADL pensa a Juric

La sconfitta di Verona dopo quella in Supercoppa mettono in bilico la posizione di Gattuso sulla panchina del Napoli. La Gazzetta dello Sport di oggi scrive come il rinnovo di contratto che sembrava ormai certo per il tecnico calabrese si stia allontanando sempre di più. Sembrava tutto pianificato già da ottobre, mentre adesso salgono sempre di più le quotazioni di Ivan Juric. Certamente, la bella figura dell’Hellas di ieri ha convinto De Laurentiis a prendere sempre più in considerazione il tecnico croato per la panchina degli azzurri.

