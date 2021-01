Simone Inzaghi punta Maksimovic: “Luiz Felipe ha lasciato un buco in difesa, cerchiamo qualcuno pronto”

Simone Inzaghi scopre le carte del mercato della Lazio, che a gennaio sta cercando un difensore per provare a colmare l’assenza lasciata da Luiz Felipe. Come scrive il Corriere di Roma, è stato lo stesso Simone Inzaghi a confermare l’interesse per un centrale: “Luiz Felipe ha lasciato un bel buco in difesa, dobbiamo cercare qualcosa che ci possa aiutare nel periodo in cui non ci sarà, ne stiamo parlando con la società”. Il giocatore ideale sarebbe Maksimovic del Napoli, in scadenza ma quasi irraggiungibile. Più semplice Sokratis dell’Arsenal, anche lui seguito dai partenopei.

