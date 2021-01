Tacchinardi: “Gattuso ha dato un’identità alla squadra. Manca continuità, i giocatori non stanno dando il massimo”

L’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato del Napoli di Gattuso nel corso di Tmw Radio.

“Gattuso in discussione? Mi dispiace per Rino, ha dato una identità alla squadra, quest’anno ha tentato di renderla più bella ma con risultati altalenanti. Forse sta incidendo la tensione per arrivare a qualcosa d’importante. Manca continuità, è vero. Solo Sarri ha trovato un’alchimia per dargli una continuità per il vertice. Evidentemente nei calciatori non c’è quel qualcosa in più per restare in alto“.