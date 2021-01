Llorente, domani all’Udinese: potrebbe partire direttamente da Verona dopo la gara

Fernando Llorente è molto vicino a salutare il Napoli. Convocato per la gara di oggi contro l’Hellas Verona, lo spagnolo domani dovrebbe trasferirsi all’Udinese, salvo imprevisti. Gattuso ha voluto comunque chiamare in causa il giocatore per la sfida di oggi perché Osimhen non è ancora al 100%. Dopo il match, Llorente potrebbe addirittura non fare rientro col gruppo a Napoli e partire direttamente per Udine. Il Napoli, come scrive Tuttosport, lo cederà a titolo gratuito all’Udinese, ma percepirà 500mila euro se l’attaccante segnerà 5 gol entro la fine della stagione.

