Insigne: Gattuso e la squadra lo hanno rincuorato, anche gli ultras fanno sentire il loro calore

Il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne in Supercoppa ha fatto passare giorni difficili al capitano del Napoli, ma come riporta il Corriere dello Sport, sia i tifosi che la squadra gli sono stati vicino per tirarlo su di morale. Gattuso in primis e la squadra intera hanno rincuorato Insigne, con gli ultras che hanno anche appeso a Castel Volturno uno striscione per far sentire la propria vicinanza in un momento complicato. “Chi osa può sbagliare, ora testa alta e continuare a lottare”, questo il messaggio degli ultras che ha fatto sorridere Lorenzo, che adesso vuole provare sul campo a cancellare un errore che la piazza gli ha già perdonato con grande maturità.

