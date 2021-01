Gattuso suona la carica: “Basta rimpianti, per vincere bisogna dare il massimo”

Rino Gattuso suona la carica dopo la sconfitta in Supercoppa. Vietato piangersi addosso e continuare a testa bassa per riaprire un campionato che mai come quest’anno sembra essere così equilibrato. Secondo quanto riportato dalla colonne di Tuttosport, alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona, Rino Gattuso ha fatto un discorso alla squadra, per motivare i giocatori ed aiutarli a superare il momento difficile dopo il trofeo mancato: “Ora basta rimpianti: se vogliamo vincere contro questa squadra, bisogna dare il massimo”. Nulla è dato per scontato da Gattuso, e il Napoli ci crede.

