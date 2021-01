DOVE VEDERE VERONA NAPOLI – La Serie A entra nel vivo e torna con un nuovo appuntamento in questo fine settimana per tutti gli appassionati di calcio. Dopo la finale di Supercoppa Italiana che ha visto affrontarsi Juventus e Napoli e che ha decretato la vittoria dei bianconeri, gli azzurri torneranno in campo a distanza di pochi giorni. Stavolta la compagine di Gattuso dovrà sfidare in trasferta l’Hellas Verona. La partita è in programma per domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Gli azzurri provengono da una vittoria di misura contro la Fiorentina in Serie A, nell’ultimo turno di campionato. Il Napoli in quell’occasione aveva messo a segno ben sei reti. Dopodiché hanno dovuto affrontare la Juventus in occasione della Supercoppa Italiana, rimediando una sonora sconfitta che potrebbe pesare non solo sul campo ma anche e soprattutto a livello psicologico. Nonostante ciò, forte dell’ultimo risultato ottenuto in campionato gli azzurri al momento militano in alta classifica, più precisamente al terzo posto a quota 34 punti in classifica, al pari della Roma. Il rendimento delle ultime cinque partite disputate dal Napoli in Serie A sembra stia prendendo la giusta via. Dopo un pareggio, una vittoria e una sconfitta, sono giunte due vittorie di seguito contro Udinese e Fiorentina.

Il Verona si trova al momento a metà classifica, precisamente al nono posto a quota 27 punti. Il rendimento della squadra nelle ultime cinque partite della massima serie italiana è di poco inferiore a quello degli azzurri. Solo una sconfitta, infatti, la separa dalla terza classificata. Così come il Napoli, anche la squadra di Juric viene da una sconfitta nell’ultima partita disputata, in casa del Bologna.

La sfida tra Verona e Napoli andrà in scena domenica 10 gennaio allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona alle ore 15. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

Verona-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 273/483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (canale 201 e 382/482 del digitale terrestre).

Se non siete a casa, non temete, perché il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.