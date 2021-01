FORMAZIONI VERONA NAPOLI – Il Napoli affronterà l’Hellas Verona in occasione della 19ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15:00.

Il Napoli è reduce da un risultato estremamente positivo in Serie A contro la Fiorentina, ma la partita più recente disputata dagli azzurri ha visto un’altra sconfitta. Si tratta della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus persa per due reti a zero. Gli azzurri si trovano al momento al terzo posto in classifica e necessitano di protrarre gli ultimi risultati positivi ottenuti in campionato per distaccarsi dalla Roma, al quarto posto ma a pari punti. Il Verona si trova al nono posto in classifica a quota 27 punti, reduce da una sconfitta in casa del Bologna. La squadra di Juric ha bisogno anch’essa di racimolare punti per salire in classifica.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Entrambe le squadre dovranno fare i conti con numerosi infortuni che potrebbero condizionare le scelte degli allenatori. Per quanto riguarda il Napoli, Gattuso dovrà fare a meno di Malcuit causa infortunio. Si protraggono inoltre le assenze di Osimhen e Fabian per la loro positività al Covid. La situazione del Verona non differisce tanto da quella dei partenopei. Juric dovrà rinunciare a Benassi, Favilli e Veloso causa infortunio. La presenza di Vieira è però ancora in dubbio. Il calciatore, come i suoi compagni, è alle prese con un infortunio muscolare.

FORMAZIONI VERONA NAPOLI

VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens