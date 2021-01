Colpo Benevento, rinforzo dall’Atalanta per Inzaghi: in arrivo Depaoli

Bel colpo in arrivo per il Benevento di Filippo Inzaghi. Il club campano pesca in casa dell’Atalanta per rinforzare gli esterni: è in arrivo Fabio Depaoli. Il direttore sportivo dei campani Pasquale Foggia ha chiuso il colpo con i nerazzurri. L’esterno classe ’97 non ha convinto a pieno Gasperini che gli ha concesso solo sette presenze nel corso del girone d’andata. Adesso l’unico problema di Filippo Inzaghi sta nel trovargli un posto in lista.

