L’Hellas Verona, questa mattina, ha diramato l’elenco dei convocati per la partita delle 15 contro il Napoli tramite i propri canali social. Diverse assenze importanti per Ivan Juric, che non potrà contare sul suo capitano Veloso, oltre che a Sturaro (neo arrivato), Favilli, Vieira, Benassi e Ruegg, quest’ultimo a causa di un problema alla caviglia. Di seguito, la lista integrale:

