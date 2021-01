Chiariello una furia: “Gattuso ha rovinato tutti, si deve dimettere! Giuntoli va cacciato!” (VIDEO)

Il giornalista napoletano Umberto Chiariello ha sparato a zero su squadra, allenatore e Giuntoli, nel corso del suo editoriale a “Campania Sport” in onda su Canale 21.

“La musica dei Led Zeppelin ricorda i Vichinghi che fanno sesso‘. Una battuta che è rimasta nella storia. E io ho detto ‘stasera voglio vedere undici vichinghi in calore che vanno all’attacco del Verona, ne fanno strame senza freno a mano tirato‘. Forse perché io della letteratura norrena sono patito o perché amo i racconti del nord, mi aveva colpito tanto questo accostamento. E invece sapete che è successo? Che invece di guardare un bel film di Vikings, la storia di Ragnarr Loðbrók, oggi ho visto un film di Tomas Milian, ‘Il ritorno del monnezza‘. Anzi, oggi i protagonisti sono stato il trio monnezza: squadra, Gattuso e Giuntoli”.

Parole forti quelle rilasciate nei confronti di Gattuso: “Tu che parli di veleno… caro Rino Gattuso dovresti tirare le somme ed essere l’uomo che dici di essere rassegando le dimissioni! Hai consegnato una squadra da settima e ora sesta, senza gioco e senza anima, e questa è la colpa più grave!

Vedere Koulibaly che va a farfalle, Insigne depresso, Zielinski un ‘vorrei ma non posso’… e poi Bakayoko che hai voluto tanto fare il palo della luce del centrocampo! Hai rovinato Meret. Tu questa sera devi essere coerente: rassegna le dimissioni! Da uomo”.

Nemmeno il d.s. Giuntoli è stato risparmiato dalle critiche: “Giuntoli va cacciato! Seduta stante! Ha speso 300 milioni e non ha portato un giocatore buono. Ha preso gente come Younes, Machach, Ounas, Ciciretti e tutte le frattaglie varie. Se solo questi non fossero stati presi avremmo un settore giovanile di livello!

In questo rosa gente come Malcuit, Elmas e Lobotka: ma che pesci sono? Me lo spiega, Giuntoli? Abbiamo Micheli e Mantovani che sono dei veri scout che ci hanno portato Jorginho, Koulibaly, Ghoulam e Mertens!

Come diceva Mery Poppins: ‘Bisogna fare pulizie’. Questa squadra è da rifondare, ma a partire dall’area tecnica, la dirigenza e il suo allenatore!”

