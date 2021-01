Spadafora: “Molto complicato pensare alla riapertura degli stadi questa stagione”

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha parlato durante la trasmissione televisiva Titolo V, in onda su Rai3. Il ministro si è espresso sulla riapertura degli stadi, tema di particolare importanza economica per la Serie A. Ecco quando evidenziato:

“Credo sia difficile vedere la riapertura degli stadi per questa stagione. In queste condizioni, è molto complicato pensare che un numero elevato di persone vadano nella stessa direzione. Il DPCM scadrà a marzo, a prescindere da tutto bisognerà guardare prima allo sport in generale e poi alla riapertura parziale degli impianti”.