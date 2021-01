SKY – Sokratis ha scelto: accordo trovato con l’Olympiacos per il difensore greco

La scorsa estate, Sokratis Papastathopoulos era stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli, pochi giorni fa, il difensore greco ha risolto il contratto che lo legava all’Arsenal. Oggi l’ex centrale di Genoa e Dortmund ha trovato l’accordo con l’Olympiacos.

Ritorno in patria quindi per il difensore dopo tanti anni in giro per l’Europa. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio tramite il prorpio sito ufficiale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il futuro di Sokratis Papastathopoulos non sarà in Italia, ma in Grecia. Il difensore greco, infatti, ha deciso di tornare in Patria per sposare la causa dell’Olympiacos. Oggi pomeriggio è stato trovato l’accordo tra la società e l’entourage del giocatore che sarà un punto di riferimento della squadra allenata da Pedro Martins, al primo posto della Super League greca con 9 punti di vantaggio sul Aek Atene”.