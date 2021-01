Marino blocca le voci su Lasagna: “Non possiamo fare a meno di lui!”

Il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato nel prepartita di Udinese-Inter ai microfoni di Sky Sport, dove ha aggiunto delle dichiarazioni sulla partenza di Lasagna, spegnendo le voci sul possibile addio dell’attaccante. Ecco quanto evidenziato:

“I procuratori fanno il loro mestiere, noi non abbiamo intenzione di rinunciare a Lasagna che per noi è importantissimo e a cui ci aggrappiamo. Non posso far altro che prendere atto di queste voci, molto è frutto dei procuratori, specie quando si cambiano”.

Negli ultimi giorni si sono susseguite sempre più le voci di un possibile passaggio di Fernando Llorente in maglia bianconera. Che la permanenza di Lasagna possa bloccare anche l’approdo del basco in Friuli?