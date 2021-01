Lite tra De Luca e Arcuri: è scontro sui vaccini!

Quest’oggi si è tenuta in videoconferenza una riunione tra il Governo e le Regioni per gestire il piano vaccinale. Come rivelato dall’ANSA, nel corso della riunione, pare esserci stato un duro scontro, sfociato poi in lite tra il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca e il commissario Domenico Arcuri. Ecco quanto evidenziato:

“Nel vertice online convocato dal ministro Boccia, De Luca ha infatti sottolineato la sperequazione nel piano di distribuzione, che aveva già espresso nella diretta fb di ieri, chiedendo un riequilibrio”.

“Un discorso che ha portato a uno scontro diretto con Arcuri finito in lite“.