Il Marsiglia perde 3-1 contro il Monaco: esordio amaro per Milik

Esordio amaro per Arkadius Milik con la maglia del Marsiglia. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura in Francia dell’ex attaccante del Napoli. Villas Boas e i suoi ragazzi hanno infatti perso per 3-1 in casa del Monaco.

Nel primo tempo il Marsiglia era passato anche in vantaggio con la rete di Radonjic, poi nella ripresa i padroni di casa prima accorciano le distanze con Marpian e al 75′ Tchouameni porta in vantaggio la squadra del principato.

In pieno recupero ci pensa poi un italiano a chiudere i conti. Pietro Pellegri segna infatti il gol del definitivo 3-1. Milik è entrato in campo al 59′ al posto dell’argentino Dario Benedetto.