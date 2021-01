Gasperini a SKY: “Il nostro obiettivo è la zona Champions: quest’anno sarà più difficile”

Giampiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 3-0 contro il Milan dalla sua Atalanta. Ecco quanto evidenziato:

“Noi vogliamo stare nel gruppo delle prime, tra le squadre che lottano per la Champions. Questo credo sia alla nostra portata, per quanto quest’anno le avversarie siano molto più agguerrite perché non sta steccando nessuno e quindi sarà molto più difficile perché le metropolitane come Napoli, Roma, Lazio ed Inter stanno facendo una grande stagione”.

“Questo è il nostro principale obiettivo. Se volete mettermi la parola Scudetto in bocca non ci riuscirete. Noi non possiamo avere l’obbligo di vincere, noi non dobbiamo vincere per forza. I conti li faremo più avanti”