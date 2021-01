Milik, il suo addio è da brividi: “Solo per dirvi grazie. Porto via un pezzo di cuore!”

Arek Milik è passato da poche ore dal Napoli al Marsiglia e ha deciso di salutare tifosi, squadra e città con un video da brividi postato da pochissimo sul suo account Instagram:

“Sono arrivato a Napoli d’estate, non dimenticherò mai l’impatto con la città, Napoli fa questo effetto, ti accoglie, ti fa sentire a casa, come mi sono sempre sentito qui. Ci sono state volte in cui ho pianto in questi quattro anni, di dolore quando mi sono infortunato, di tristezza quando abbiamo sfiorato lo scudetto al secondo anno azzurro e di gioia dopo il rigore decisivo realizzato in finale di Coppa Italia. Per tutto il tempo, anche durante i momenti più difficili c’è sempre stata una certezza, il calore del popolo napoletano. Mi avete applaudito, avete imparato il mio nome, mi avete aspettato quando mi sono fatto male, mi avete criticato quando sbagliavo ma voi eravate sempre con me. Adesso vado via e porto via un pezzo di cuore, lo metterò in valigia. Da vicino e da lontano non mancherà mai il rispetto per questa città, vado via col sorriso perché so quello che ho dato per questa città”.

IL VIDEO: