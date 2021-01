Marino: “De Laurentiis ha fatto un capolavoro riuscendo a far partire Milik”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia anche in merito all’addio di Arek Milik al Napoli. Ecco le sue parole:

“Dispiace per come sia finita tra il polacco e la società azzurra. Vanno comunque fatti i complimenti al presidente De Laurentiis per come alla fine sia riuscito a piazzare la cessione data la situazione e la difficoltà dell’operazione!”