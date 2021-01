Notizia dell’ultim’ora riguardante l’attaccante polacco Arkadiusz Milik: come riportato da Sky Sport, il giocatore sarebbe in questo momento in partenza per Marsiglia, per chiudere un’operazione da 8 milioni più bonus. In giornata, il giocatore svolgerà anche le visite mediche, e l’annuncio dell’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

