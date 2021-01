Torino, niente Lobotka. Contatti intensi ma il Napoli non vuole privarsi dello slovacco

Orfano di Meité, appena approdato al Milan, il Torino ha bisogno di un centrocampista in grado di creare gioco, e i nomi sulla lista sembrano ben definiti. In questi ultimi giorni di mercato, i granata proveranno ad arrivare ad Amadou Diawara, ex Napoli, e poco utilizzato al momento nella Roma. L’altra alternativa è Valon Behrami del Genoa, mentre Stan Lobotka pare un’operazione impossibile. C’erano stati contatti negli ultimi giorni, ma gli azzurri non vogliono privarsi del calciatore in questo momento. A riportarlo è TMW.

