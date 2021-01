Pedullà: “Llorente sostituto di Lasagna, l’Udinese supera la concorrenza. Decisione settimana prossima”

Nicolò Schira, esperto di mercato, riporta alcune novità sul fronte Napoli ed in particolare dal punto di vista del possibile addio di Fernando Llorente. Di seguito il tweet evidenziato dalla nostra redazione:

“Dopo Milik anche Fernando Llorente può lasciare il Napoli se il prossimo tampone di Osimhen dará esito negativo. Sul centravanti di Pamplona c’è l’interesse di Athletic Bilbao e Benevento. Anche l’Udinese ha chiesto informazioni agli agenti”.

Ulteriori indicazioni su un’eventuale destinazione arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, per il quale l’Udinese sarebbe in pole position. I friulani cercano con insistenza una punta in virtù della prossima cessione di Lasagna al Verona. La decisione dell’attaccante è attesa per la prossima settimana.

