Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco.

È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie 💪🏿



Le désir de se battre pour des victoires prochaines est plus fort 💪🏿



The desire to fight for new wins is stronger 💪🏿#KK pic.twitter.com/s0E3JMZiLA