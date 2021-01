CorSport – Arrivano 7 denunce per i fuochi d’artificio accesi prima di Juve-Napoli

Ieri sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è disputata la partita di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juve e all’inizio del incontro sono stati accesi dei fuochi d’artificio. La polizia ha, dunque, individuato sette giovani dopo averli sorpresi nei pressi della curva nord quando i ragazzi stavano accendendo il materiale pirotecnico.

All’inizio i ragazzi hanno tentato la fuga attraverso i campi agricoli per poi nascondersi dietro ad alcune auto in sosta, ma sono stati inseguiti ed infine fermati. Successivamente, però hanno ammesso le loro responsabilità dichiarando di voler emulare il gesto della persona che il 17 gennaio scorso, poco prima del fischio d’inizio della sfida di Campionato Inter–Juve, aveva acceso dei fuochi d’artificio procurando un ritardo di un quarto d’ora dell’inizio del match. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte della Digos della questura reggiana per valutare le violazioni penali e per l’applicazioni di un eventuale provvedimento Daspo. A rendere nota la notizia è Corriere dello Sport.