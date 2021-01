Gazzetta rimprovera il Napoli: “Poco coraggio, non ha aggredito una squadra vulnerabile”

Un risveglio amaro per il Napoli, che ha perso per 2-0 la Supercoppa Italiana contro la Juventus, sfornando una prestazione che ha suscitato le critiche dei giornali, soprattutto per l’atteggiamento troppo prudente e poco aggressivo contro una squadra vulnerabile dopo il pesante k.o. di San Siro. La Gazzetta dello Sport, infatti, ha commentato così i 90 minuti degli azzurri: “Il Napoli avrebbe dovuto aggredire subito la Juve, spingendo sulla fresca vulnerabilità dei bianconeri. È stata la grande colpa della serata: poco coraggio, poca iniziativa, poca cazzimma (un solo ammonito). Ha consentito alla Juve di prendere coraggio con il pallone tra i piedi e di crescere davanti a un Napoli ritirato che si è fatto avanti solo in svantaggio. Troppo tardi. Troppo poco”.

