De Laurentiis ha rincuorato la squadra a fine gara: “Avete giocato da grandi, io sono contento di voi”

Nonostante la grande delusione per la sconfitta per tutto l’ambiento napoletano, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato protagonista di un bellissimo gesto nei confronti dei suoi giocatori. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il numero uno azzurro sarebbe andato negli spogliatoi dopo il fischio finale per rincuorare i ragazzi scesi in campo, con un messaggio pieno di amore e di stima:

“Non meritavamo di perdere, avete giocato da grandi. Vi faccio i complimenti perché quando giocate come avete giocato voi, c’è poco da essere tristi. Io sono contento di voi”.