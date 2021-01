Auriemma punge: “Applausi a Cuadrado, se ci dice come ci si cura dal virus salverà il mondo”

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha commentato la finale di Supercoppa Italiana per Sportmediaset. Auriemma ha punzecchiato ironicamente Juan Cuadrado, da poco guarito dal Covid. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Juventus più forte, Napoli timido. Probabilmente ha mostrato i suoi limiti. Demme tra i migliori, che si è molto sacrificato, e Lozano. Ha deluso tanto Zielinski così come Lorenzo Insigne. Nella Juventus l’applauso va a Cuadrado, che è passato dalla positività ad una partita straordinaria. Se ci dice come ci si cura, salverà l’intera popolazione mondiale. Ci dirà come si fa a scendere in campo con questa fiducia dopo quattordici giorni di isolamento fiduciario. Complimenti Cuadrado”.