Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha dato aggiornamenti riguardo la preparazione del Napoli in vista del match di stasera contro la Juventus.

Gattuso ha annullato la seduta di rifinitura mattutina, visto il troppo freddo (a Reggio Emilia c’è solo un grado) e anche per gestire al meglio le fatiche e lo stress. La seduta di allenamento si è trasformata in seduta in sala video.