Rai – Non si muove nulla sulla questione rinnovi di Hysaj e Maksimovic. Per Insigne se ne parlerà a giugno

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” e ha dato importanti aggiornamenti sulla questione rinnovi.

“Per quanto riguarda i rinnovi, al momento non ci sono novità. A febbraio, potrebbero esserci nuovi contatti con gli agenti di Hysaj e Maksimovic, ma per ora non si muove nulla. Il Napoli in questo momento sta pensando alla cessione di Milik e a piazzare Malcuit e Ghoulam. Per Insigne se ne riparlerà con molta serenità a giugno, il contratto di Lorenzo è una priorità della società“.