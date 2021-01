Juve-Napoli, scintille social tra Decibel Bellini e il telecronista Antinelli

Finisce con la vittoria della Juventus la partita di Supercoppa. Sui social, però, c’è chi non ha gradito la telecronaca Rai, accusata, appunto, di assumere un atteggiamento filo-juventino.



Dopo il vantaggio della Juventus con Ronaldo, infatti, giunto alla metà del secondo tempo, lo speaker ufficiale dello stadio Maradona di Napoli, Daniele “Decibel” Bellini, si è rivolto contro Alessandro Antinelli, il telecronista, scrivendo su Twitter: “Antinelli al 64′ minuto commentando il vantaggio della Juve: “il tempo non è molto per il Napoli”, alludendo probabilmente ad un eccessivo pessimismo. A fine partita, però, Antinelli non l’ha presa bene e gli ha risposto a tono: “No, era il 72esimo e parlavo di cambi. Quindi?”,