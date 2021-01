SKY – Passi decisivi per la cessione di Milik: De Laurentiis rinuncia alla causa contro il polacco!

Passi in avanti, forse decisivi, per Arek Milik, ormai sempre più lontano da Napoli. Rimasto ai margini del progetto degli azzurri dall’inizio della stagione, l’attaccante polacco è adesso sempre più vicino a una nuova avventura in Ligue 1.

Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di rinunciare alla causa intentata contro il giocatore, superando in questo modo quello che sembrava essere l’ostacolo principale perchè la trattativa con l’OM andasse in porto.

Mancano gli ultimissimi dettagli relativi alla firma del nuovo contratto dell’attaccante.