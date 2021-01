FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI – Il Napoli affronterà la Juventus in occasione della finale di Supercoppa Italiana. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 21:00.

Le due squadre provengono da due risultati completamente opposti, che potrebbero condizionare i calciatori in vista di un match alquanto importante. La Juventus viene da una brutta sconfitta in trasferta contro l’Inter, durante la quale ha subito due reti e non è riuscita a segnarne nemmeno uno. Di tutt’altro umore il Napoli, che in casa ha battuto la Fiorentina per ben sei reti a zero, sottoponendola ad una vera e propria imbarcata.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Per il match contro la Juve andranno valutate le condizioni di Petagna, Gattuso inoltre non avrà a disposizione Fabian Ruiz, risultato di recente positivo al coronavirus. In difesa spazio a Di Lorenzo, che ha scontato il turno di squalifica in campionato. Sulla sinistra ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj, con l’albanese leggermente favorito. Per il resto Gattuso dovrebbe riconfermare la squadra che ha battuto a suon di reti la Fiorentina: Demme e Bakayoko a centrocampo. Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti. L’unica novità dovrebbe essere Mertens, finalmente recuperato.

Pirlo spera di recuperare almeno uno tra Cuadrado e Alex Sandro, entrambi ancora positivi al coronavirus. Stesso discorso per Frabotta, che non è al meglio della condizione: in tal caso toccherà a Bernardeschi giocare come terzino sinistro con Danilo, confermato sulla destra. Al centro della difesa, Demiral potrebbe far compagnia a Bonucci, vista l’indisponibilità di De Ligt. Novità a centrocampo con Arthur e McKennie favoriti su Bentancur a Rabiot, reduci dalla pessima prestazione contro l’Inter. Chiesa e Ramsey confermati sugli esterni. In attacco ancora spazio a Morata con Cristiano Ronaldo.

Formazioni Juventus Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, McKennie, Bentancur, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.