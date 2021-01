Supercoppa, introdotta nuova inquadratura del campo: lo spettatore avrà la sensazione di assistere al replay di un videogioco

Per la prima volta nella storia del calcio europeo verrà sperimentata una novità tecnologica per la messa in onda della partita. Infatti in occasione della Supercoppa fra Napoli e Juventus verrà utilizzata una telecamera dinamica che farà sentire i telespettatori come sul campo. Con lo scorrimento laterale della telecamera situata in tribuna principale, lo spettatore potrà seguire il movimento del pallone, proprio come se stesse giocando ad un videogioco. Questo sarà possibile in occasione di alcuni replay grazie alla sponsorizzazione Playstation. Si tratta di una novità solo livello calcistico, perché questo tipo di riprese vengono già utilizzate in sport come l’atletica leggera e la Formula 1.

