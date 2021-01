Slitta la firma di Milik con il Marsiglia: il polacco risentito da due decisioni del Napoli!

È appesa ad un filo l’operazione che vedrebbe il trasferimento di Arek Milik all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it, slitta la firma sui contratti a causa dell’atteggiamento della dirigenza azzurra non gradito dall’attaccante polacco. La dirigenza partenopea ha infatti fatto sapere al giocatore che, a prescindere dall’esito del trasferimento, il Napoli non ritirerà le cause milionarie riguardanti il caso dell’ammutinamento e i danni di immagine. Queste condizioni sono ritenute inaccettabili da Milik, con gli agenti che dovranno provare a mediare nelle prossime ore con il Napoli per cercare di modificare tali condizioni.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI