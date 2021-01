Rai – Gli agenti di Milik non accetteranno clausole anti-Italia. Llorente resterà a Napoli, Malcuit verso il ritorno in Francia

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” e ha dato importanti aggiornamenti di calciomercato.

“Alcune richieste che il Napoli fa sulle clausole sono inaccettabili, secondo gli agenti di Milik. Non verranno accettate clausole anti-Italia e riguardanti i diritti di immagine. Se nel pomeriggio, quando arriverà il contratto, queste due clausole dovessero essere presenti, l’operazione potrebbe clamorosamente saltare. Il Marsiglia non aspetterà all’infinito, se si dovesse andare oltre giovedì/venerdì, i francesi vireranno su Mateta del Mainz.

La Fiorentina non ha mai trattato Malcuit, il d.s. Pradè mi ha sempre detto che il francese rientrava nei suoi piani. Il Parma qualche telefonata l’aveva fatta, ma il primo obiettivo dell’allenatore D’Aversa è sempre stato Andrea Conti e il Napoli lo sapeva. Il procuratore sta proponendo Malcuit a molti club del campionato francese, dove è molto conosciuto.

Llorente al 99% resterà al Napoli, ma lasciamo sempre una porticina aperta. Se Osimhen sarà disponibile per la prima settimana di febbraio, chissà che Llorente non andrà via. Se si affaccia la Juventus, il Napoli chiederà un conguaglio economico, non lo darà via gratis”.