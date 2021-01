Milik ha deciso: rinnova col Napoli e va al Marsiglia, operazione da 13 milioni di euro totali

Milik al Marsiglia è questione di ore. L’ultimo dubbio legato alla cessione del polacco era quello del rinnovo per poterlo cedere con la formula del prestito, ma l’attaccante non ha più dubbi. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, Milik firmerà il rinnovo col Napoli e poi si trasferirà al Marsiglia. L’accordo è ormai concluso: operazione di 13 milioni di euro totali, divisi in 1 per il prestito, 8 per l’obbligo di riscatto e 4 milioni legati ai bonus. L’accelerazione è quella finale, Milik andrà a giocare in Francia e tra poco sarà tutto ufficiale.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI