Junior Firpo, il Milan può soffiare il giocatore al Napoli: Maldini vuole accelerare in questi giorni

Il Napoli sta pensando a Junior Firpo per giungo, ma il suo nome è emerso negli ultimi giorni anche come candidato al ruolo di vice Theo Hernandez per il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore era già nel mirino dell’Inter a settembre, poi è stato accostato anche al Napoli, ma i contatti tra il club catalano e il Milan vanno avanti da giorni e danno l’impressione che a breve il quadro della situazione sarà un po’ più definito.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI