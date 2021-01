Il Napoli prova a recuperare Petagna: partirà con la squadra e domani si valuteranno le sue condizioni

Il Napoli è in piena emergenza in attacco in vista della Supercoppa. Andrea Petagna, uscito malconcio dalla partita con la Fiorentina dopo aver subito un trauma contusivo al polpaccio sinistro, sta facendo gli straordinari per provare ad esserci mercoledì. Nulla di grave il suo infortunio, ma le sue condizioni vanno valutate con attenzione: il giocatore ieri ha svolto terapie e scarico in palestra ed è probabile che oggi il giocatore parta con la squadra. Domani test decisivo per capire se potrà giocare: Gattuso ha bisogno di lui e la sensazione è che si proverà a fare il massimo per recuperarlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI