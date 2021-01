Juventus, Danilo in conferenza: “Domani dobbiamo dimostrare chi siamo davvero per vincere il trofeo”

Manca un giorno alla grande sfida tra Juve e Napoli, che si contenderanno la Supercoppa Italiana. Alla viglia del match il difensore bianconero, Danilo, ha parlato in conferenza stampa dove è intervenuto anche Andrea Pirlo, tecnico della Juventus. Ecco quanto espresso da Danilo:

“Domani dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto a domenica: essere più concentrati fino al 90′. Abbiamo dimostrato più volte di essere una squadra forte, lo dovremo fare anche domani. Siamo fortunati che tre giorni dopo l’Inter abbiamo la possibilità di giocare una partita del genere, vogliamo dimostrare di essere ciò che siamo. Non vogliamo gli alibi per le assenze, è chiaro che peseranno ma chi c’è vorrà dare il massimo per portare a casa la Coppa. Siamo molto delusi per domenica, non siamo stati all’altezza. Non è stata una prestazione da Juventus, giochiamo per la Juventus e dobbiamo giocare per vincere tutto.

Non siamo contenti per Demiral e De Ligt, ma tutta questa stagione ci sono state assenze. Abbiamo Giorgio (Chiellini, ndr) e Leo (Bonucci, ndr) che aiuteranno la squadra a portare a casa un nuovo trofeo. È vero che in molte partite non abbiamo fatto benissimo, giocando ogni tre giorni non è facile essere solidi ma abbiamo voglia di migliorare. Dobbiamo ripartire dalle sfide contro il Barcellona e col Milan per quanto riguarda prestazione ed energie“.